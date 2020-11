Aurélien COÏC

Mes coordonnées:

-Tél : 06.50.40.89.60

-Courriel : coic.aurelien@gmail.com



De formation juridique, j'ai débuté ma carrière dans le notariat.

Puis, l'entretien d'une relation commerciale associée à la fourniture d'un conseil objectif et avisé de l'ensemble des personnes rencontrées constituant pour moi des "fondamentaux", je me suis très vite dirigé vers les métiers de la transaction immobilière : du poste de négociateur transaction-location au poste de dirigeant en passant par celui de Responsable d'agence.

J'ai ensuite oeuvré pour l'un des Leaders de la construction de maisons individuelles sur le secteur dans lequel j'ai grandi. La satisfaction plénière du client avant, pendant la construction ainsi que dans les prochaines décennies a toujours été et restera ma priorité.



Mes compétences :

Vente

Construction