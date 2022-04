François TERROUX

Doté d'une formation juridique solide complétée en ressources humaines et paie, je recherche un challenge attractif sur un poste privilégiant une approche généraliste et opérationnelle.



Lors de mes précédentes expériences, j’ai acquis une vision globale de la fonction tant en matière de relations individuelles que collectives de travail (développement RH ; GPEC ; formation ; relations sociales ; recrutement ; études de rémunération ; conseils aux opérationnels ; études RH et juridiques ; communication RH ; paie ; etc.).



Mon sens des responsabilités et du travail en équipe me permettront également de répondre de manière réfléchie et pragmatique aux impératifs du poste et d'être totalement opérationnel.



Mes compétences :

Communication

développement RH

Droit

Droit social

Etudes RH

Formation

Gestion administrative

GPEC

Optimisation

Paie

Recrutement

Relations sociales

Rémunérations

Ressources humaines