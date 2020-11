Herve ADELINE

Passionné, je recherche continuellement la meilleure solution pour arriver à un résultat de qualité.



Depuis des années, j'enseigne la paie à des débutants , à des gestionnaires de paie et surtout j'interviens pour améliorer le paramétrage du logiciel de paie souvent accusé à tort d'être défectueux.



Dans mes cours comme en entreprise, j'impose des procédures de paie pour arriver au résultat souhaité dans le traitement des absences, d'un solde de tout compte ou tout autre calcul lié à la paie



Avec ma société SOFCAPAYE, je propose aujourd'hui d'intervenir dans votre cabinet ou dans votre entreprise pour apporter mon organisation, mes procédures et mes outils de calcul afin de faciliter le mieux possible le travail du gestionnaire de paie



La bible de paie est l'outil indispensable pour le gestionnaire de paie. Ensemble faisons vivre cet outil pour votre confort et notre satisfaction



hervé ADELINE



Mes compétences :

Management

Rigueur

Formation

techniques de paie