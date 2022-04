Abdoul Aziz NDAO

Directeur des travaux EGB : les travaux consiste à la construction des villas individuel dix neuf pour la coopérative SONATEL mamelle.

Formateur an génie Civil : organisation d chantier techniques de mise en œuvre et metré et étude d prix.

Comme maitre d'oeuvre ; complexe avicole de de Kolda, des centres Ployvalent de formation, des salles de classes, des cases de santés, des puits hydraulique, de l'amimentation en eau et des maison individuelles

Resp des infrastructures : lancement des dossier d'appel d'offres de constructions, d'équipements, de consultants indivuel, plannification des dossiers de projets.

ETPB : Comme stagaire : la construction de la cimenterie du sahel, le tour de controle du PAD et des maisons.



Mes compétences :

Béton

Béton Armé

Dimensionnement

Montage

Montage de dossiers d'appel d'offre.