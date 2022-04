Abdoul Aziz NDAO

Passionné de TIC, j'exerce depuis 7 années dans le métier des systèmes d'information, d'un simple assistant au chef de projet décisionnel, je suis aujourd'hui Analyste système d'information chez Philip Morris aprés un passade chez Mazars Sénégal en tant que Consultant SI et Catalyst Business Solutions (Oracle advantage Partner) en tant que Oracle Applications Consultant avec pour spécialité les modules SCM (Inventory, Purchasing et Order Management) et le module Hyperion (Budgeting and reporting).



