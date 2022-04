Abdoul Aziz SAMBE

Enseignant de formation et membre actif du mouvement associatif au Sénégal plus précisément à Mbour dans la Petite Côte .Président de association Amitié et Solidarité pour l'Enfance(A.S.E) qui se fixe comme objectif entre autres de venir en aide aux enfants issus de familles défavorisées qui faute de moyens ne fréquenteront l'école qu'à l'âge de 7 ans en ouvrant une établissement préscolaire pour accueillir ces derniers Président de l'Amicale de Natifs de la Maternité de Tefess (Mbour) amicale qui tente de prêter main forte à la structure sanitaire en essayant de contacter ses natifs qui souhaiteraient mettre la main à la pâte pour relever le plateau technique histoire de donner aux clients des soins appropriés.Fondateur de l' Agence Immobilière AMICO/TRUST qui s'investit dans l'achat /vente de terrains au SENEGAL



Mes compétences :

Enseignement élémentaire

Gestion des comité de santé

Assurace Qualité en santé maternelle

Achat vente immobilière

Enseignement moyen secondaire

Sciences de l' léducation Université Paris 8