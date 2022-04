Technicien d exploitation et de production d energie dans 1 centrale electrique de puissance installee de plus 40mw.Neamoins, j ai eu dans le passe a faire la navigation dans 1armement de la place en dehors des societes d application mecanique de renomee internationale et nationale. connaissances averees sur les groupes electrogenes.



Mes compétences :

Achat vente immobilière

Manager d'une suarl technique intervenant sur les

Technique