IGES engineering est un bureau d'étude spécialisé dans l'ingénierie des géosciences et services assimilés.

Nos domaine d'interventions sont:

- la géophysique (magnétométrie,radiométrie, électrique, gravimétrie et électromagnétométrie.

- L'hydrogéologie: Implantations des points d'eau (puits et foragesIG

- Géologie minière: campagnes de prospections minières (or, uranium, terres rares, fer, diamand etc).

- services: Assistance technique dans divers projets liés au développement, appui aux communes rurales pour l'élaboration des PDL et PDC

- Etc.



Mes compétences :

Forages

Géologie

Géophysique

Hydrogéologie

Ingénierie