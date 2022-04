Abdoul Baghi Guèye plus connu sous le nom de Baye Fall comme pseudonyme « Dezineu » dans le domaine de l’Informatique, ne pouvait pas échapper à son destin « l’Infographie ».

Sous l’ombre des grands frères informaticiens et techniciens en réseau informatique, j’ai su révéler la virtuosité innée qui dormait en moi.

Natif d’une Famille ou les études sont prioritaires, Abdoul Baghi Guèye obtient son BAC puis se lance dans une formation autodidacte avant de s’inscrire aux études supérieur.

Grace à ma curiosité artistique et ma soif de découverte je suis des cours à l’ISI, je me suis initié au Multimédia en Licence Pro actuellement en 3ème année.





Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

MySQL

Football

Design graphique

HTML 5

PHP

Adobe Photoshop

Java

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Final Cut Pro

CINEMA 4D

CSS

Web design