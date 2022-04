Abdoul DIALLO

Ayant toujours été attiré par les relations humaines, j'y ai consacré ma vie professionnelle. En effet, pour moi l'épanouissement personnel passe par le fait de donner de sa personne, que ce soit un simple service ou autre. J'ai ainsi fais mes études principalement dans le commerce, la grande distribution puis je me suis orienté vers des entreprises plus sectorisées (Orange, Bouygues, Norauto) principalement par passion.



Dans les faits, j'ai pu développer des vrais projets ayant de réels impacts (mémoire pro sur la satisfaction client), ce qui m'a permis de me confronter à la réalité du terrain, et de confirmer mes aspirations.



Je souhaite aujourd'hui développer mes compétences et m'orienter vers une dimension plus stratégique, car j'aime apprendre et comprendre toutes les phases de création d'un produit/service, et ainsi assimiler l'impact de chaque action à chaque étape, que ce soit pour l'entreprise ou le client.



Mes compétences :

Service client

Enquètes de satisfaction

Négociation commerciale

Proactivité

Challenges commerciaux

Microsoft Office

Techniques de vente

Respect des engagements

Offres commerciales

Reformulation pour mieux comprendre

Sensibiliser

Analyse des besoins

Accueil physique et téléphonique

SAP

Missions management

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel