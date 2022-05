Vincent DERYCKE

Passionné depuis toujours par l'automobile, j'ai décidé après ma seconde générale de quitter le sud de la France pour continuer mes études. J'ai tout d'abord obtenu mon Bac professionnel et mon BTS Négociation Relation Client option commerce Automobile (avec mention) au Garac, école nationale des métiers de l'automobile à Argenteuil (95).

je suis actuellement en licence pro Management et Marketing des réseaux de distributions sous contrat avec Maserati Groupe Schumacher au Vésinet (78).

Mon objectif après ma licence, est d'intégrer l' ISCAM - Institut Supérieur du Commerce Automobile du Mans.



Mes compétences :

Bonne connaissance du monde automobile

Maitrise de Planet VO

Maitrise des logiciels Mac et Pc