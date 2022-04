Abdoul Fatah OUEDRAOGO

Titulaire d'un Bac "C",d'un BTS et un DTS (reconnu par le CAMES) option Réseaux Informatiques et Télécoms, je suis présentement en stage à IP+ en vue de soutenir ma Licence Professionnnelle.De mes expériences personnelles et professionnelles,j'ai eu à faire ceci:

*Mise en place d'un serveur de Supervision libre

*Mise en place d'un serveur de messagerie libre

*Mise en place d'un serveur de VoIP libre

*Mise en place d'Active Directory

*Mise en place d'un serveur DHCP

*Mise en place d'un serveur DNS

*Configuration de routeurs

*Cablage Réseau

*Mise en place d'un réseau filaire (Ethernet) et sans fil (Wi-Fi)

*Connaissance des outils tels que : Google Earth, Wireshark, Cisco Packet Tracert,Ms Project,Vmware,Virtual Box,JCreator,DreamWeaver,CodeBlock,WampServer,...

*Et bien d'autres choses