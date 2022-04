Abdoul Gadiri DIALLO

Après un diplôme d'études Universitaire générale en économie et gestion, je choisi de me spécialiser en banque, car cela a toujours été mon objectif.

Donc j'ai passé le concours national des IUP banque que j'ai obtenu, cela m'a permis d'accéder au master Banque Finance Assurance.

Ensuite pour consolider mes connaissances, j'ai eu à effectuer plusieurs missions:

Notamment à HSBC en 2008 en tant qu'assistant Commercial, grâce à cette expérience j'ai pu mettre en pratique mon savoir faire.

L'année d'après je suis revenu à HSBC, pour la gestion des portefeuilles (Particuliers et Professionnel).

j'ai aussi travaillé au pole services clients de la société générale, en qualité de gestionnaire des Produits et titres dans un premier temps, puis au service prêt immobilier ou j'étais chargé de faire les derniers contrôles des dossiers de crédits avant leurs mis en place.

J'ai aussi pu découvrir la direction financière du Groupe Auchan, ou j'assumais les travaux du contrôle de gestion.

Enfin j'ai rejoint La BICIGUI, Filiale du Groupe BNP PARIBAS en qualité de Responsable Marketing en Octobre 2012, Puis deviens Responsable du Marché de l'Immobilier et des Jeunes en Février 2013.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Réactivité

Ecoute

Rigueur