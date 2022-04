Claire DEMASSARD

Spécialiste de l'enfant et de la parentalité, j'interviens en établissement scolaire réservé aux enfants intellectuellement précoces, de la maternelle à la classe préparatoire.



Je reçois également en séance individuelle, aussi bien pour la préparation à la naissance que pour aider les parents et répondre aux demandes des jeunes, des plus petits aux plus grands.



Mes compétences :

Ecoute

Accompagnement

Pédagogie

Empathie

Finance

Communication