Abdoul Hakim BARRY

Actuellement étudiant sortant de l’ENPT de Guinée, je suis à la recherche d’un stage pratique, intégré dans ma formation, pour une durée de 3 mois, avec prise à effet immédiat.



Étant passionné par l'informatique et son enjeux dans les entreprises, je suis très intéressé par tout offre de stage, me permettant de mettre à profit mes acquis et de rehausser mes compétences professionnelles.



En effet, j’ai choisi pour lors de ma formation, l’option Réseaux informatiques et j’ai donc suivi des cours de câblage et d'administration réseau et système, qui m’ont permis d’approfondir mes connaissances. Sérieux et pragmatique, les expériences acquises au contact de la réalité et durant les différentes missions de groupe à l’école m’ont permis d’aborder les réseaux informatiques au contexte national et international et de réaliser des missions en parfaite autonomie.



Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

MySQL

SQL

Microsoft Office

C

ECMAScript 6

PHP 5

Laravel 5

Oracle Database

HTML 5

CSS 3

JavaScript

Microsoft SQL Server

Programmation et développement web

Administration de bases de données

Microsoft Windows Server

Adobe Photoshop