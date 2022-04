Abdoul-Halim BADIROU

Ingénieur décisionnel

- Utilisation des principaux outils décisionnels du marché ;

- Conception et Modélisation de Datamart ;

- Développement (Oracle Data Integrator, Talend Intégration Studio, PLSQL / Business Objects, QlikView / Qlik Sense, Stambia, Spark) ;

- Recette ;

- Veille technologique sur des outils de tableaux de bords (BiBoard, Tableau Software) et Big Data



Fort d'une expérience significative dans les Systèmes d'Informations en tant qu'ingénieur décisionnel, j'ai une très bonne pratique des bases de données Oracle, des outils d'extraction (ODI, Talend) et de restitution de données (Business Objects, QlikView / Qlik Sense).



Mes expériences acquises au sein de différents clients (Services, Banque, Distribution, Communication) m'ont permis de développer mes compétences en rédaction, mon goût pour l'organisation et le travail en équipe.



Motivé, passionné, et proactif j'aime relever les défis et sortir grandi de mes missions. Je désire aujourd'hui consolider mes acquis techniques et fonctionnels. A long terme, j'aimerais faire de la gestion de projets.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

PHP MySQL

Business object

Gestion de projet

SAS

SQL/PLSQL

Qlikview

Talend Open Studio

DOTNET

Oracle Data Integrator