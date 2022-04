Agathe DESPREY

Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS).



Fondé en 1992, le Groupe est aujourd'hui le leader européen en Business Intelligence (BI) et du Customer Relationship Management (CRM). Il est également un acteur majeur de l'e-Business, de l'Enterprise Information Management (EIM), des Solutions de gestion d'entreprise ainsi que du Management Consulting.



Business & decision apporte sa valeur ajoutée sur tous les processus d'exécution de la stratégie de ses clients : consulting métier, architecture, intégration, externalisation.



Le Groupe est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par ses clients, par les analystes et par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats.



Présent dans 19 pays, Business & Decision emploie actuellement plus de 2 600 personnes en France et dans le Monde.



Plus d'informations, surArray.



Mes compétences :

Business intelligence

Customer relationship management

Enterprise Information Management

E-business

Master Data Management

Management Consulting

Life sciences

Conduite du changement

Stratégie digitale