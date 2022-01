Michel DESPRET

Notre société vous apporte ses compétences pour tout ce qui a trait aux questions sociales. Les compétences techniques de nos experts, notre engagement et notre longue expérience en matière d'expertise et de conseil nous permettent de vous soutenir dans les tâches quotidiennes ainsi que dans les tâches complexes de la fonction RH. Nous attachons une grande importance à un conseil personnalisé et fiable.



Le cadre législatif de la paie s'est considérablement compliqué ces dernières années, le droit social ne cesse d'évoluer et on dénombre de plus en plus de particularités pour les sociétés.



Nos experts vous apportent un service complet en ne s'arrêtant pas au simple service informatique tout en pratiquant des tarifs attractifs.



Que vous décidiez de saisir vos variables ou que nous nous en chargions, Paie Conseil RH vous propose un service de qualité adapté à vos impératifs sur toute la France.





L'externalisation de la paie :



• Etablissement des bulletins de paie

• Soldes de tout compte

• Plateforme dédiée à nos clients par internet

• Veille légale et conventionnelle personnalisée

• Conformité des bulletins de paie

• Respect des délais

• Saisie des variables ou intégrations des données

selon l'organisation de votre société

• Etablissement des déclarations sociales avec ou

sans l'externalisation de la paie

• Documents comptables de la paie

• DADS-U

• Interactivité



Mise à disposition d'outils :



• Gestion des absences via internet

- Saisie des absences

- Demandes de congés

- Validation des congés par les responsables



• Mise à disposition du serveur paie

- Mise à disposition du logiciel paie

- Paramètrage inclus

- Mise à jour réglementaire inclus

- Assistance incluse

- Support possible (édition des bulletins, mise

sous plis, etc.)





Nos missions d'accompagnement :



• Accompagnement des projets complexes

• Missions de paie en régie (mise à disposition d'un

de nos collaborateur)

• Mission RH en régie

• Assistance contrôle Urssaf

• Audits de solvabilité

• Assistance dans le cadre de la mise en production

d'un logiciel de paie

• Assistance de mise en oeuvre de procédures et de

méthodologie

• Mise en place de tableaux de bords

• Assistance sur problématiques de paie

• Mise en place de fiches techniques

• Assistances sur les frais et les avantages en

nature

• Mise sous plis





Nos missions :



• Optimisation de la fonction paie

• Audit de la paie

• Audit flash de la paie

• Audit de la fonction RH

• Rédaction des procédures et des bonnes pratiques

• Vérification des pratiques de services RH et paie

• Audit d'efficacité, optimisation

• Identification des risques du contrôle interne

• Identification des leviers d'optimisation des coûts

• Rédaction des cahiers des charges SIRH ou Logiciel

de paie



Nos exemples de formations :



• Initiation à la pratique de la paie niveau I et II

• Réussir sa DADS-U

• Fonction paie : La responsabilité de l'expert

comptable

• Les congés payés

• Le solde de tout compte

• Les charges sociales

• La paie pour les gestionnaires des cabinets

comptables



