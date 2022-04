Abdoul-Kader BAFOUTCHÉ

Je suis un professionnel en environnement qui détient plus 6 années d'expérience pertinente et diversifiée en : service-conseils en environnement, conception-montage et mise en œuvre de projets de développement durable et d'environnement, communication, sensibilisation et éducation environnementale des citoyens et institutions, étude d'incidence environnementale (eau, sol, air et biodiversité), évaluation environnementale des projets, procédure et autorisation de permis d'environnement, suivi/évaluation de projets, rédaction de plan d'affaire d'un projet, recherche de subvention, analyse et gestion de risques majeurs sur l’environnement et sur la santé de l’homme, élaboration de plans d’urgence en milieu industriel, modélisation des émissions atmosphériques (dispersion des polluants émis par des sources fixes) à l'aide du logiciel AERMOD de l'Agence Américaine de Protection de l'Environnement (US-EPA), conformité aux normes, lois et règlements environnementaux du ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs (MDDEP) du Québec, inventaires des émissions de gaz à effet de serre ( GES), échantillonnage des émissions atmosphériques.



Par ailleurs, je possède des aptitudes et compétences suivantes : excellentes capacités rédactionnelles de rapports techniques et de synthèse, autonomie et esprit d’équipe, expérience pertinente en utilisation des énergies renouvelables (solaire thermique, photovoltaïque et éolien), bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et Internet, anglais intermédiaire (parlé, écrit).



Principal atout est le multiculturalisme en milieu de travail car j'ai su développer toutes mes compétences sur 3 continents : Amérique du nord (Québec), Europe (Belgique) et Afrique (Niger).