Atouts : Esprit d’équipe, Disponibilité, Curiosité, Bonne maîtrise de l’outil informatique et aussi une bonne pratique d’Excel ainsi que des logiciels de gestion et Sens d’observation.



Mes compétences :

Informatique

Audit et Contrôle de Gestion

Comptabilité

Finance

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit

Microsoft PowerPoint

Internet