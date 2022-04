Abdoul Karim DOSSO

Je suis M. Dosso abdoul Karim titulaire d'une Licence Professionnelle en Informatique(Mention très bien).

Stagiaire à Moov Ci depuis novembre 2012 jusqu’à ce jour en tant que Développeur .

Dynamique, dévoué, rigoureux, tels sont les atouts qui permettront de mettre mes compétences intellectuelles et professionnelles acquises au cours de ma formation au contact de votre structure.



Mes compétences :

Bases de données

Réseaux informatiques & sécurité

Programmation orientée objet

Programmation C++

Oracle

MySQL

Python Programming

Ultra

SQL

SGBD

Putty

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Microsoft Office

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

Java

HTML

HLR

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

C Programming Language

BlackBerry

Monitoring

Linux red hat,suse

Linux

LAN/WAN > LAN

eCommerce

XML

Query

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server 2008

Linux Red Hat

Apple MacOS

Android