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Abdoul Karim KOUYATE

CONAKRY

En résumé

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Windows
Microsoft Excel
Microsoft Access

Entreprises

Pas d'entreprise renseignée

Formations

  • CABINET AFRIC AUDIT CONSULTING (Conakry)

    Conakry 2015 - maintenant ATTESTATION DE NIVEAU PROFFESSIONNELE

    → FORMATION EN GESTION-COMPTABILITE (LOGICIEL DE COMPTABILITE SAGE) AU CABINET AFRIC AUDIT CONSULTING SIS A LAMBANGNY.
    FORMATION EN TECHNIQUE DE RECHERCHE D'EMPLOI ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES PROFESSIONNELLES AU CABINET M.D.CONSULTING SIS A KOLOMA.

  • Ecole Superieure Multinationale Des Telecommunications( E.S.M.T-CONAKRY)) (Conakry)

    Conakry 2013 - maintenant D.T.S

  • ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONAKRY (Conakry)

    Conakry 2013 - 2015 DTS

    ENTENNE ESMT-DAKAR)/ARPT. CYCLE : DTS-TELECOMS

  • ADEFOR-Conakry (Conakry)

    Conakry 2013 - 2013 ATTESTATION DE NIVEAU PROFFESSIONNELE

    → FORMATION EN INFORMATIQUE DE BASE (WINDOWS-WORD-EXCEL-ACCESS) A L'ADEFOR (ASSOSSIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) SIS A LA BELLE-VUE/COMMUNE DE DIXINN ;

  • UNIVERSITE GENERAL LANSANA CONTE DE SONFONIA (Conakry)

    Conakry 2011 - 2014 LICENCE

    → LICENCE EN SOCIOLOGIE (DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS) A L'

Réseau