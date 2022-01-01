Abdoul Karim KOUYATE

Mes compétences :
Microsoft Word
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Microsoft Excel
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Entreprises
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Formations
CABINET AFRIC AUDIT CONSULTING (Conakry)
Conakry2015 - maintenantATTESTATION DE NIVEAU PROFFESSIONNELE
→ FORMATION EN GESTION-COMPTABILITE (LOGICIEL DE COMPTABILITE SAGE) AU CABINET AFRIC AUDIT CONSULTING SIS A LAMBANGNY.
FORMATION EN TECHNIQUE DE RECHERCHE D'EMPLOI ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES PROFESSIONNELLES AU CABINET M.D.CONSULTING SIS A KOLOMA.
Ecole Superieure Multinationale Des Telecommunications( E.S.M.T-CONAKRY)) (Conakry)
Conakry2013 - maintenantD.T.S
ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONAKRY (Conakry)
Conakry2013 - 2015DTS
ENTENNE ESMT-DAKAR)/ARPT. CYCLE : DTS-TELECOMS
ADEFOR-Conakry (Conakry)
Conakry2013 - 2013ATTESTATION DE NIVEAU PROFFESSIONNELE
→ FORMATION EN INFORMATIQUE DE BASE (WINDOWS-WORD-EXCEL-ACCESS) A L'ADEFOR (ASSOSSIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) SIS A LA BELLE-VUE/COMMUNE DE DIXINN ;
UNIVERSITE GENERAL LANSANA CONTE DE SONFONIA (Conakry)
Conakry2011 - 2014LICENCE
→ LICENCE EN SOCIOLOGIE (DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS) A L'