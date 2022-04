Je suis SANOGO Abdoul Karim, chef service méthodes et études électriques au Département Maintenance Électromécanique (Direction de l'Exploitation) de la SOMAGEP SA. Je suis marié et père de trois (03) enfants dont deux (02) filles et un (01) garçon. Je suis titulaire d'une licence en physique appliquée (obtenu à la FAST de Bamako) et d'un diplôme d'ingénieur obtenu à l'ENI de Bamako. J'ai été coordinateur de pas mal de projets d'adductions d'eaux avant de signer à la SOMAGEP SA.