Abdoul Mamadou LY

Diplômé de l’ENTPE, j'ai poursuivi une formation généraliste en Aménagement et Politiques Urbaines. Je peux ainsi intervenir dans les domaines de l’aménagement urbain et de la Mobilité-Transport-Déplacement, en m’appropriant les problématiques techniques qui s’y rapportent. D’autres parts j’ai effectué un cursus complémentaire en sciences politiques et en sciences de gestion, qui me permettent d’apporter une perspective socio-politique, une valeur ajoutée dans la collaboration avec les décideurs publics et privés.



Je justifie d'une expérience, dans le privé et dans public, du management de projet et du suivi de politiques publiques. Mes stages furent l’occasion de travailler sur le montage de projet d’infrastructures avec une perspective « développement durable ». Au-delà des stages, ma participation à la Junior-Entreprise de l'ENTPE ainsi que mon implication dans l'organisation du Forum Bâtira, m'ont permis d'étoffer mon expérience professionnelle.



Je consacre mon temps libre à mes passions, le sport et la culture. En plus de pratiquer en amateur le football, je participe au championnat universitaire en Rhône-Alpes en tant qu'arbitre officiel. Cet expérience hebdomadaire me permet de développer semaine après semaine, mon aptitude à la gestion des équipes.



Mes compétences :

Développement durable

Management

Mobilité

Transport

Urbanisme