Mohamed HAMMA

Bonjour,



Ingénieur généraliste fort de 12 ans d’expérience. Tout au long de ma carrière, j'ai pu intervenir sur des projets à forte valeur ajoutée (technologies : Java/J2EE/Struts/SAO/SAP/Oracle). Actuellement, je suis consultant chez EDF (énergie), j'occupe le poste d'architecte / expert technique dans un grand projet Java/JSF/weblogic/oracle (gestion des obligations d'achat). Avant, J'ai ocuppé, pendant 5 ans, le poste de chef de projet technique à la SNCF. J'ai assuré pendant cette période, le suivi et la réalisation de plusiuers projets Java/J2EE/JSF. Je suis aussi occupé,pendant 2 ans, de la maintenance du système existant et je travaillait (au sein d'une équipe de projet) à la refonte de celui-ci, pour mettre en place une architecture orienté SAO. Je me suis aussi occupé, pendant 4 ans, de la maintenance corrective/évolutive d'un parc applicatif qui constitue le système d'achats d'un grand constructeur automobile dont le noyau est une application de gestion des demandes/commandes d'achats avec Java/J2EE/SAP MM. Mes différentes expériences, dans des secteurs d’activité diversifiés, m’ont permis d’acquérir une double compétence technique et fonctionnelle.



Mes compétences :

J2EE

JAVA

Java j2ee

Oracle

SAP

Struts

Jsf

SQL

Linux

Java EE

Informatique

Gestion de projet

Audit