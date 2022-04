Abdoul Moumouni SORO

Je suis un jeune très poli, courtois avec un sens d'esprit d'équipe élevé, j'ai fait mon primaire et secondaire à Ouahigouya, j'ai une taille d' 1m87, je travaille sous pression sans problème, et je suis polyvalent.

J'ai beaucoup fait des études avec des bureaux d'étude: avec comme profil enquêteur, mesureur, formateur en GPS, cartographe et énumerateur.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel