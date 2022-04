Je ne nomme kamara abdoul n'klo,titulaire d'un BTS option: Systèmes Électroniques et Informatiques.je suis titulaire d'un BT option: Electronique obtenu avec une mention assez bien au CELIA de treichville.l'électronique pour moi est une passion.je suis aussi titulaire d'un certificat de qualification en maintenance informatique et réseau délivré par l'AGEFOP.



Mes compétences :

Maintenance des ordinateurs

Création et maintenance des réseaux locaux inform

Maintenance electroniques