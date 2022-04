Abdoul Rachid OUEDRAOGO

Actuellement étudiant en Master 2 ingénierie Réseaux & Télécoms, je suis dans le cadre de mes études à la recherche d'un stage de 4 à 6 mois à partir du mois d’Avril 2018, visant à développer mes connaissances techniques.

Ma formation actuelle me permettra d’acquérir des solides connaissances dans les domaines des réseaux et des télécommunications notamment en architecture, sécurité et protocoles réseaux, mais aussi en systèmes de Télécommunications (2G, 3G et 4G, fibre optique). De plus, mon profil électronique m’a permis d’une part de comprendre le fonctionnement des systèmes d’informations, et d’autre part d’avoir les compétences nécessaires en systèmes d’exploitation et bureautique.



Par ailleurs, mes précédents emplois en tant qu’ étudiant et les différentes tâches qui m'ont été confiées à ces occasions m'ont permis de mieux appréhender le monde professionnel et d'acquérir un bon relationnel, le travail d’équipe, l’autonomie dans le travail.



Mes compétences :

VHDL

TCP/IP

VPN

UDP

Simulink

PSPICE

PLL

Oracle

Open Office

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

Linux

LTspice

LTE

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

Java

FPGA

Ethernet

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

4G Networks

3G Networks

2G Networks