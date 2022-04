Abdoul Razac MAHAMAN MOUTARI

Titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur en Génie Civil, et d'Ingénieur Spécialisé Ouvrages d'Art, de l'Institut Supérieur du Bâtiment et de Travaux Publics (ISBA TP).

J'ai acquis tout au long de mes formations théoriques et pratiques à travers les stages, bon nombres d'expériences qui me permettent de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées.

Actuellement ingénieur responsable d’affaire T.C.E (contrôle technique de la construction), je reste à l'écoute de toutes opportunités dans le domaine du contrôle technique.



Mes compétences :

Facilité d’intégration et d’adaptation

Contrôle et suivi de travaux

Contrôle Technique

Conception et calcul de ponts aux Eurocodes

Conception géométrique et structurale de routes

Conception de feuilles de calcul sous Excel

Conception et calcul de bâtiments aux Eurocodes

Calcul dynamique de bâtiments aux Eurocodes

Aptitude de travail en groupe

Aptitudes à travailler sur plusieurs projets

Modélisation de structure sur Robot Structural

Calculs de structures aux Eurocodes