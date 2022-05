Je m'occupe du recrutement et du suivi de nos collaborateurs sur la région Nord, la Normandie, les Pays de la Loire, l'Aquitaine et l'Ile de France.

Toutes nos offres de stages et d'emplois sont disponibles sur notre site internet dans l'onglet recrutement.



Mes compétences :

Bâtiment

Bâtiment et Travaux Publics

Recrutement

Travaux publics