Abdoul ZIBO

Je suis abdoulzibo,transitaire particulier, diplômé de l'école pratique de la chambre de commerce et d'industrie de côte d'ivoire

Je suis spécialisé dans le dédouanement de

marchandises , véhicules et conteneurs.Aussi pour tout achat et vente de véhicules d'occasions veuillez contacter les numéros suivants:(00225) 08408264/01823338.J'ai travaillé à sonatram(société nationale de transit , d'aconage et de manutention).J'exerce à l'aéroport, au port et au guichet unique ainsi qu'à toutes les frontières ou se trouve des postes de douanes .site web:www.abdoulziboyahoo.fr.gd.

email:abdoulzibo@yahoo.fr



Mes compétences :

Rapidité