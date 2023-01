Abdoulaye Amadou BA (ABDOULAYE AMADOU BA)

Actuellement en Licence 3 Economie Appliquée à l université Paris Nanterre et déjà titulaire d'une Licence en Economie Appliquée obtenue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, j'ai pour projet de devenir un ingénieur Statisticien et Économiste du risque.



Je souhaiterai passer mon Master(2023-2024) en alternance afin d'optimiser mes connaissances théoriques et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à la réalisation de mon projet professionnel. En alliant cours théoriques et pratiques, je serai très opérationnel et compétent pour remplir toutes les missions qui me seront confiées.





Les expériences acquises dans le milieu bancaire m' ont permis de développer mes capacités d'analyse, mon sens d'écoute et de responsabilité.