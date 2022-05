Seydou Nourou BA

Ma motivation : Partager mon expérience au sein d'une Equipe, dans une Multinationale, dans le domaine du Supply Chain Management.



Mes domaines de competences :



Diagnostic de la chaine Logistique et mise en place des leviers d'amelioration.





Pilotage des stocks, flux et ressources sur l’ensemble de la chaîne logistique :Fournisseurs, Centrale d'Achat,Compagnies maritimes, Transitaires, Bureaux d'Inspection, Douane, Dépôt de stockage, Distributeurs et Clients.



Optimisation des inventaires : classification ABC, analyse et rationalisation des stocks.



Optimisation des coûts logistiques : transports, achats, manutention.



Réalisation et fiabilisation des prévisions de vente



Mise en place de mode de paiement adaptés aux achats à l’International : Lettres de crédits Stand by ou simples, remises documentaires



Mise en œuvre d’un système de management de la qualité.



Aptitudes en Coaching et Leadership.