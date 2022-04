Abdoulaye BARRY

Je m' appelle BARRY Abdoulaye.

Je vis en France depuis maintenant plus de 5 ans. J' habite avec ma compagne et mon petit garçon de 5 mois, Damien.

Actuellement, je suis à la recherche d' un emploi. Travailler est très important pour moi afin de pouvoir subvenir le mieux possible aux besoins de ma famille.

J' ai travaillé comme ouvrier saisonnier (melons, cocos, muguet, vignes...) avant de trouver un emploi plus stable de Préparateur de commandes (contrats en Intérim renouvelés durant plus de deux ans chaque mois).

Aujourd' hui, je recherche un emploi de Préparateur de commandes (CACES 1) ou tout autre poste qui me permettrait de travailler à temps complet (Saison agricole, Nettoyage, Médiation/Sécurité...).

Je suis particulièrement motivé, dynamique, organisé et rigoureux dans mon travail.



Mes compétences :

CACES 1 (CAMPUS FORMATION, CAEN)

Microsoft Word + Excel + Powerpoint

Logiciels SAS et R