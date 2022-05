Sandrine SCOTTO

Je suis une chasseuse indépendante. J'interviens pour différents cabinets de recrutement.



Ce qui m'intéresse ? La chasse et les échanges ! Atteindre mes objectifs ! L'humain passant avant tout !



Je cherche principalement :



- Des personnes intéressées par un projet entrepreneurial (peu importe l'activité et le lieu géographique)



- Des personnes qui ont un talent pour intégrer en CDI ou CDD de belles entreprises (tout le monde à 1 talent minimum !!!)



- Des prospects pour mes clients, je réalise de la téléprospection b to b, je travaille sur tout produits et services ! Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, contactez-moi ! Si vous cherchez de nouveaux clients, contactez moi ! MAIL DE CONTACT : scotto@scottotopcontacts.fr



Merci par avance pour nos futurs échanges !



Mes compétences :

Prospection

Conseil

Communication

Vente

Développement commercial

Téléprospection

Marketing

Accueil téléphonique

Recrutement

Gestion de la relation client

Télémarketing

Formation

développement des ventes

Relations clients

Techniques de vente

Prospection commerciale

Télécommunications

Aisance relationelle

Stratégie commerciale

Vente B2B

Négociation commerciale

Action commerciale

Communication commerciale

B2B