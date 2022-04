Abdoulaye CAMARA

SCRUM PRODUCT OWNER, ITIL & PMP® certifié avec plus de 15 années d’expérience réussies dans le pilotage, la conception et la réalisation de projets de transformation digitale des entreprises. Des compétences reconnues en gestion de projets de toutes tailles dans le secteur de la Banque, de l’Assurance et du Commerce international.



Avec, une excellente capacité d’analyse et de communication aussi bien aux métiers qu’aux techniciens et d’encadrement d’équipe, je possède les qualités nécessaires pour identifier, définir, mettre en œuvre et coordonner les plans d’actions nécessaires à la réussite des missions qui me seront attribuées.



Mes compétences :

MOA

Project Management Office

CMMI

Pilotage

Organisation

XML

Visual Basic for Applications

UML/OMT

Sybase Power Designer

Sprint planning

SQL

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merise Methodology

Mercury Quality Center

Mantis

Kanban

JavaScript

JIRA

ITIL

HTML

HP Hardware

Extreme programming XP

Domain Driven Development

Consolidations

Confluence

Capability Maturity Model

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Audit

Acceptance Test Driven Development