Abdoulaye CISSÉ

Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur mon profil.

2 ans d’expériences en Entreprise (Alcatel-Lucent , AFTI thales group )

Jeune diplômé : Administrateur réseau et systèmes du CFA AFTI groupe de THALES.

Dans le cadre de ma formation d’Ingénieur réseaux et systèmes (Bac+5).

Je cherche un contrat d'apprentissage d'un an. le rythme de l’alternance sera de 3 semaines en entreprise / 1 semaine au centre de formation.

Je suis disponible immédiatement. et je reste également ouvert aux offres en CDI

JE COMPTE SUR CETTE COMMUNAUTÉ, pour atteindre mes objectifs professionnels.

Je vous souhaite une excellente visite.



CORDIALEMENT/ BEST REGARDS

Abdoulaye CISSE

0627077128

mail perso: abdou.cisse07@gmail.com

mail pro :abdoulaye.cisse@cfa-afti.fr



Mes compétences :

Configuration de PC

Configuration et dépannage internet réseaux

Supervisions de réseaux informatiques

Modèles TCP/IP */ et OSI

Langage Java/c

OS :Windows/Linux

Développement web (HTML5/CSS3/Php/mysql)

IP

Logiciels: WampServer*/Vmware*/Packet Tracer 5.x

Config des Switchs*/Routeurs CISCO

QOS

Travail en équipe

DNS

DHCP

CISCO

Routage IP

VoIP