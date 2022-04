Abdoulaye COULIBALY

Je suis un enseignant après le baccalauréat Malien, j'ai été recruté et formé par un établissement à Bamako. Deux ans plu- tard, j'ai commencé à travail dans la mine de Syama comme agent de prévention et de sécurité ensuite; j'ai été affecté à la mine de Morila toujours dans le département sécurité .Ma chance a été que déjà agent de sécurité , je me suis intéresse a l'usine ,leurs système de production et tout ce qui ensuit. Dieu faisant bien les choses a fait que je devenus Operateur d'usine par la suite et j'ai su m'imposé par mon courage et mon savoir faire.



Enseignant