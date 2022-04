Abdoulaye COULIBALY

Dédié à la cause de la gestion de proximité et de l'implication des collectivités dans les prises de décisions qui pourraient affecter leur existence;

écologiste et très regardant des aspect liés au changement climatique.

Je me suis impliqué pour une meilleure prises en compte dans l'élaboration des plans de développement communale les aspect d'adaptation et de d'atténuation de effets du changement climatique.

Je mène des plaidoyers pour plus d'implication des autorités des collectivités décentralisées dans l'élaboration des politiques et programmes nationaux d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et de protection de l'environnement.



Mes compétences :

Tester certifier par Peace Corps Washington

Formateur certifié par Peace Corps Washington

Certificat en elaboration et redaction de modules