Abdoulaye DEMBELE

Bonjour, je suis DEMBELE, Abdoulaye, 39 ans. Afin de me reconvertir en informatique ,j’ai décidé de faire un BTS sio/sir

La préparation de ce BTS s’est effectuée à IFOPI sur 1 an (de 02/09/2015au 04/06/2016) .

A IFOPI, nous avons appris les fondamentaux en informatique tant en réseau qu’en système, depuis la planification, la conception des systèmes jusqu’à la mise en œuvre. Nous avons rencontré de nombreuses situations telles que la configuration du réseau, les vlan, le routage, la sécurisation du réseau, les déploiements de systèmes, d’application, la gestion du parc informatique, la virtualisation, la supervision du réseau mais aussi les serveurs DHCP, DNS, TSE, http, FTP, etc.

Je recherche un poste en tant que Technicien réseau, Technicien help desk ,technicien support.



Mes compétences :

- Maintenance du parc informatique, Support utilis