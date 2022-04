Abdoulaye DIAGNE

Je suis titulaire d'un diplôme supérieur de Management (Major de ma promotion), d'un DESS en audit financier, fiscal et comptable, d'un Master en Management Logistique et Ingénierie des Transports de l'USTL Lille 1 (Mention Bien), d'un Master en Management Général des organisation de l'université Paris 10 Nanterre (mention Assez-Bien) et d'un executive MBA en management stratégique à l'IFG Paris (Mention Assez-bien)



J'ai été Directeur Administratif et Financier à Sylla Logistique et Commerce (7 mois)

J'ai été auditeur-conseil au Cabinet SYNERGIES (représentant Arthur ANDERSEN à Dakar) pendant 2 années consécutives.

J'ai été auditeur stagiaire au Cabine BDO-MBA (3 mois)



Je suis actuellement au groupe SATRAM-EGCA en tant que Conseiller du Directeur Général depuis juin 2013. Avant cela j'ai été tour à tour Chef-comptable adjoint, responsable de l'organisation et des procédures (3 ans), puis chef-comptable du groupe( 3 ans) et Chef de département contrôle de gestion (7 ans)



Mes compétences :

Organisation

Audit

Contrôle de gestion

Management

Comptabilité

Finance

Stratégie d'entreprise

Diagnostic stratégique