Jeune chercheur, à la recherche d'un premier emploi.Connu par mon pragmatisme,mon assiduité et ma claire-voyance, je suis étudiant chercheur avec comme spécialité aménagement et territoire. Mes domaines de prédilection vont tous dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations de base.



Mes compétences :

Aménagement du territoire et Développement local