Abdoulaye DIALLO

Mon entourage me décrit comme quelqu'un de sérieux, consciencieux et dynamique. Je suis quelqu'un de très social, j'aime le contact avec d'autres personnes et être à leur écoute.

Je suis également quelqu'un qui aime les challenges, ils me permettent de voir jusqu'où je peux aller.



Mes compétences :

Calcul et conception mécaniques

Etudes de liaisons au sol

Encadrement d’équipe

Gestion de planning, Qualité fournisseur…

Système d’exploitation : Windows, Unix,

Bureautique : MS-Office

Matlab, Simulink, Plt Viewer...

Outils informatiques: CATIA V5, Pro Engineer, Ansa

Calculs et essais en acoustique et en vibration

Actran, Nastran,Adams Car, Ces, LmsTestlab,