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Abdoulaye DIALLO

DAKAR

En résumé

Formateur en soudure, expert- consultant en soudabilité globale, constructive et métallurgique des métaux.

Entreprises

  • NEGE BLON BAMAKO - EXPERT FORMATION PROFESSIONNELLE STRUCTURES METALLIQUES

    2010 - 2010 CONSULTANCE ET ENCADREMENT DE COLLEGUES MALIENS POUR LA MISE EN PLACE DE PLAN DE FORMATION SUIVANT APC A NIAMANA / MALI

  • AFPI DE LYON FRANCE -  MÉTALLURGIE DU SOUDAGE; QUALIFICATION EUROPÉENNE EN: 287-1 SOUDURE TIG

    2009 - 2009

  • SLV DE MANNHEIM / ALLEMAGNE - TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE DES PROCEDES DE SOUDURE CERTIFICATION EUROPEENNE EN SOUDURE O.A ET E.E

    2006 - 2006 LES TECHNIQUES MODERNES DE SOUDURE
    LE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF ET DESTRUCTIF DES ASSEMBLAGES SOUDES
    LES ESSAIS MECANIQUES ET LEUR INTERPRETATION
    PÉDAGOGIE PROFESSIONNELLE: LE SYSTÈME DUAL ALLEMAND

  • CNQP - FORMATEUR

    2002 - 2002 FORMATION FORMA-PRO 2002 DES FORMATEURS DE LA SOUS RÉGION OUESTAFRICAINE

  • INSTITUT DE SOUDURE PARIS - CONTRÔLE DES SOUDURES / QUALIFICATION EN SOUDURE SEMI AUTO MÉTAUX LOURDS

    2001 - 2001

  • C.N.Q.P - FORMATEUR

    2000 - 2001 ENCADREMENT EN SOUDURE TOUS PROCÉDÉS USUELS DES FORMATEURS DE NIGERTECH

  • INSTITUT DE SOUDURE PARIS - SOUDURE SUR METAUX LEGERS ET LOURDS

    1998 - 1998

  • CNQP - FORMATEUR

    1993 - maintenant PRÉPARATION A LA QUALIFICATION DES SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS USUELS
    RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DE JEUNES COLLÈGUES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN STRUCTURES MÉTALLIQUES
    CONSEIL EN ENTREPRISE

  • AIR AFRIQUE CID DAKAR - FORMATION SOUDURE TIG ALUMINIUM ET INOX

    1992 - 1993

  • C.N.Q.P DAKAR - FORMATEUR

    1986 - 2013

  • CENTRE INTERNATIONAL DE TURIN - FORMATION PÉDAGOGIQUE INITIALE ÉLABORATION DE PLAN DE FORMATION

    1986 - 1986

  • SONACOS-EID DAKAR - CHAUDRONNIER TRACEUR; TUYAUTEUR INDUSTRIEL ET SOUDEUR

    1980 - 1985 TOUS TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS AGRO ALIMENTAIRES
    ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

  • CONSTRUCTIONS REPARATIONS NAVALES DAKAR MARINE - FORMATION PROFESSIONNELLE

    1978 - 1979 CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE SOUDURE

Formations

  • CENTRE INTERNATIONAL DE TURIN (Dakar)

    Dakar 1986 - 1986 D.F.P.I

    FORMATION PEDAGOGIQUE - ÉLABORATION PLAN DE FORMATION
    DÉFINITION DES OBJECTIFS DE FORMATION
    ÉLABORATION DE MODULES DE FORMATION
    E VALUATION AU SERVICE DE LA FORMATION

Réseau