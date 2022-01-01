Abdoulaye DIALLO

2010 - 2010CONSULTANCE ET ENCADREMENT DE COLLEGUES MALIENS POUR LA MISE EN PLACE DE PLAN DE FORMATION SUIVANT APC A NIAMANA / MALI
AFPI DE LYON FRANCE
- MÉTALLURGIE DU SOUDAGE; QUALIFICATION EUROPÉENNE EN: 287-1 SOUDURE TIG
2009 - 2009
SLV DE MANNHEIM / ALLEMAGNE
- TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE DES PROCEDES DE SOUDURE CERTIFICATION EUROPEENNE EN SOUDURE O.A ET E.E
2006 - 2006LES TECHNIQUES MODERNES DE SOUDURE
LE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF ET DESTRUCTIF DES ASSEMBLAGES SOUDES
LES ESSAIS MECANIQUES ET LEUR INTERPRETATION
PÉDAGOGIE PROFESSIONNELLE: LE SYSTÈME DUAL ALLEMAND
CNQP
- FORMATEUR
2002 - 2002FORMATION FORMA-PRO 2002 DES FORMATEURS DE LA SOUS RÉGION OUESTAFRICAINE
INSTITUT DE SOUDURE PARIS
- CONTRÔLE DES SOUDURES / QUALIFICATION EN SOUDURE SEMI AUTO MÉTAUX LOURDS
2001 - 2001
C.N.Q.P
- FORMATEUR
2000 - 2001ENCADREMENT EN SOUDURE TOUS PROCÉDÉS USUELS DES FORMATEURS DE NIGERTECH
INSTITUT DE SOUDURE PARIS
- SOUDURE SUR METAUX LEGERS ET LOURDS
1998 - 1998
CNQP
- FORMATEUR
1993 - maintenantPRÉPARATION A LA QUALIFICATION DES SOUDEURS TOUS PROCÉDÉS USUELS
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DE JEUNES COLLÈGUES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN STRUCTURES MÉTALLIQUES
CONSEIL EN ENTREPRISE
AIR AFRIQUE CID DAKAR
- FORMATION SOUDURE TIG ALUMINIUM ET INOX
1992 - 1993
C.N.Q.P DAKAR
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1986 - 2013
CENTRE INTERNATIONAL DE TURIN
- FORMATION PÉDAGOGIQUE INITIALE ÉLABORATION DE PLAN DE FORMATION
1986 - 1986
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- CHAUDRONNIER TRACEUR; TUYAUTEUR INDUSTRIEL ET SOUDEUR
1980 - 1985TOUS TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS AGRO ALIMENTAIRES
ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS