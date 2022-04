Abdoulaye DIALLO

Ingénieur de conception en informatique, de la promotion 2011, je suis spécialisé dans le développement d'applications Web avec une expérience avérée de plusieurs Frameworks dans ce domaine. Je suis également actif dans la recherche en informatique plus précisément dans le domaine de la modélisation et de la simulation multi-agent(SMA). Je compte à mon actif plusieurs articles publiés dans des revues internationales. Je suis un grand admirateur de l'ingénierie dirigée par les modèles(IDM) ainsi que tous les concepts et technologies qui tournent autour de cette nouvelle tendance.



Mes compétences :

PHP

Java EE

Java

HTML

SQL

JavaScript

C

C++