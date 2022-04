Expérience professionnelle confirmée de (15 ans) dans la distribution GSB et Négoces Professionnelles

Gestion et développement d'un portefeuille clients

Gestion de comptes Clés

Réelle capacité à animer et d'atteindre les objectifs fixés



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement commercial

Stratégie commerciale

Négociations