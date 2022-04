Abdoulaye Diallo DIOUF

Je suis autonome et flexible. Je suis ouvert à tout dialogue ayant trait au développement de l'énergie. J'aime bien me progresser et j'ai pas le complexe de demander aux gens même le plus ignorant. J’envisage de devenir un grand spécialiste international très avéré des questions énergétiques car le développement d’un pays passe nécessairement par une offre et une couverture riche en énergie.



Mes compétences :

Dimensionnement de systèmes photovoltaïques

Gestionnaire de projet d'energies renouvelables

Audit Énergétique/Thermique/Eclairage

Optimisation de systèmes Photovoltaïques

PVsyst

Energie solaire

Autocad electrical

Audit énergétique