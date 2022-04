Ousseynou DIOUF

De par ma formation et mon expérience, j'ai un profil multidisciplinaire, multisectoriel et international.

Je suis diplomé du Master d'Audit Conseils et Performances d'entreprise de Sup de Co la Rochelle et du DESS des Métiers du Conseil de l'université de la Côte d'Opale de Boulogne sur Mer.



Aprés cette dernière formation, j'ai effectué un stage de 08 mois au Pôle Industrie de la Chambre de Commerce de la Rochelle. Mes fonctions consistaient essentiellement à accompagner les PME dans la formalisation de leur projet d'entreprise. Les types d'interventions allaient du montage d'un business plan à la recherche de financement. A la suite de cette première expérience, j'ai décidé de rejoindre mon continent d'origine par le biais d'un stage en contrôle de gestion chez Bolloré pendant 06 mois.



Malgré une opportunité d'embauche du groupe, je me suis orienté vers le conseil qui collait plus avec mes aspirations professionnelles. J'ai alors intégré Opensys International, un cabinet de conseil en organisation et nouvelles technologies indépendant, spécialisé dans la gestion par les processus (Business Process Management).



Aprés deux années pleines et riches, j'ai intégré Performances Management Consulting qui est leader en Afrique francophone en matière de Conseils.



Le cabinet compte dans son portefeuille plusieurs grands comptes (états, grandes multinationales, institutions).





