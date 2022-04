El Hadji DIAGOLA

Je suis journaliste-écrivain franco-sénégalais vivant actuellement en France.J'ai déjà 4 romans édités en France. Mais je n'ai jamais eu une promotion comme je veux en France et de par le monde. Et pourtant, à travers mes écrits, je me bats pour la paix universelle dans le monde. Je me bats pour le dialogue des civilisations, des religions et surtout la solidarité culturelle. je me bats aussi pour le développement de la considération mutuelle, de la tôlérance et du respect entre les races et les communautés. La preuve, dans mon premier roman: "Pour le meilleur de la paix", j'ai mis dans l'introduction un poème intitulé: "PAIX". Dans mon deuxième roman: Merci, les femmes!" je rends hommage aux femmes du monde qui luttent pour leur émancipation et pour la paix dans les familles et dans les sociétés. Dans mon troisième roman: "Un noir à l'élysé" je parle de l'égalité des chances entre les minorités raciales et la majorité. Enfin dans mon quatrième roman: "Un président fou" je traite le problème de la démocratie en Afrique.Aujourd'hui, tout mon combat littéraire est la paix universelle entre les civilisations, les races et les religions. C'est pourquoi, je souhaiterais, de par le monde, toute personne qui peut m'aider à faire connaître mes écrits et mes pensées, à travers toutes les langues, cela me permettra à contribuer au développement de la paix universelle dans notre planète. je suis un homme de paix. Que dieu bénisse notre monde!

Mes romans sont édités par des petites éditions françaises: éd.BAJAG-MERI,éd.PUBLIBOOK, éd. MENAIBUC.

Pour tout contact, voici mon mail: diagola@yahoo.fr



Merci de votre compréhension et de votre aide!