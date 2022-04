Abdoulaye DIENG

Ingénieur Procédés

Spécialité: Génie des procédés.

Secteur d'activité: Chimie, Pétrochimie, Agroalimentaire, Pharmaceutique et Energie.

Compétences: Dimensionnement d'équipements (réacteurs, colonnes, pompes et échangeurs), modélisation (rédaction de bilans matières, bilans de quantité de mouvement et bilans chaleurs), simulation de procédés (PFD/PID sur AspenPlus, Hysys et ProSimPlus) et simulation numérique CFD (COMSOL Multiphysics).



Mes compétences :

Cahier des charges

Aspen Plus

Microsoft Visual C/C++

Matlab et Simulink

COMSOL Multiphysics

Hysys

ProSim Plus

Gestion de projet

Simulink

Matlab

Computational Fluid Dynamics

Mécanique des fluides

Modélisation